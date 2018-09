Consumer Reports : la caméra et la puce A12 sont les atouts des iPhone XS et XS Max

Quelques jours après le lancement des nouveaux iPhone XS et XS Max, nous commençons enfin à faire le point sur les nouveautés et les avantages de cette nouvelle gamme 2018.

Consumer Reports s’exprime chaque année sur les nouveaux appareils Apple, concentrant sa publication sur les deux points les plus forts et les plus importants de la nouvelle gamme en référence à la nouvelle puce A12 Bionic et à la caméra.

Selon CR, cette nouvelle gamme peut difficilement briser le cœur de ceux qui possèdent déjà un iPhone X, compte tenu des quelques améliorations en termes de performances par rapport à la génération précédente.

« Si vous possédez déjà le X, il peut ne pas y avoir suffisamment d’éléments pour vous encourager à mettre à jour. Mais si vous possédez un ancien smartphone, vous pourriez vraiment penser à choisir l’un des nouveaux téléphones Apple. »

Toujours selon CR, l’écran de l’iPhone XS Max présente une grande force, apportant notamment une plus grande facilité d’utilisation que, par exemple, le Galaxy Note 9, considéré comme moins pratique au quotidien.

« La construction plus mince de Note 9 facilite la prise en main, mais il est encore plus difficile d’atteindre le haut de l’écran avec votre pouce. Avec l’iPhone XS Max, vous rencontrerez peut-être un peu plus de difficultés liées à l’adhérence, en particulier avec un étui, mais vous n’aurez pas à tendre la main pour atteindre les icônes de la rangée supérieure. »

Consumer Reports rapporte également que le logiciel de la nouvelle caméra est vraiment meilleur, surtout en ce qui concerne l’effet bokeh qui, grâce au changement du niveau de flou, rend la prise de vue encore plus professionnelle. Le nouvel écran OLED de l’iPhone XS Max, qui offre des détails plus précis que la génération précédente mais qui, en termes de couleur et de gamme de couleurs, n’apporte pas d’améliorations substantielles par rapport à l’année dernière, dénote également de grandes améliorations.

Une mention particulière pour la puce A12 Bionic laquelle améliore les performances par rapport à la puce A11 sortie l’an dernier, même si l’écart n’est pas aussi important qu’on aurait pu le penser.

Un jugement définitivement positif pour les nouveaux iPhone XS et XS Max, mais qui n’apporte pas de grosses nouveautés par rapport à la génération précédente.