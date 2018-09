Problèmes de réception signalés sur certains iPhone XS et XS Max

Certains utilisateurs d’iPhone XS et iPhone XS Max se plaignent de mauvaise réception en Wi-Fi et avec le réseau cellulaire, ainsi que de vitesses nettement plus faibles qu’avec les modèles précédents.

Au cours des deux derniers jours, plusieurs personnes témoignent, sur différents forums officiels et officieux, de problèmes de réception de l’iPhone XS et iPhone XS Max. Les problèmes ne concernent pas les opérateurs en particulier, et ils sont particulièrement concentrés aux États-Unis. De nombreux utilisateurs ont également effectué des tests comparatifs avec l’iPhone X, confirmant les problèmes de réception qui ont également un impact sur la vitesse de navigation pas souvent en Wi-Fi qu’avec le réseau cellulaire.

Pour le moment, nous ne savons pas s’il s’agit de problèmes matériels, mais nous vous tiendrons au courant en cas de nouvelles.

Toutefois, de nouveaux tests menés par CareerBuilder ont confirmé la vitesse accrue des nouvelles antennes LTE monté sur les iPhone XS et XS Max. Apple a introduit trois nouvelles technologies radio : 4×4 MIMO, QAM et LAA. Ces améliorations permettent de doubler les capacités de l’antenne LTE par rapport à l’iPhone X. Dans le dernier test, au même endroit et avec le même opérateur (T-Mobile aux États-Unis), l’iPhone XS a enregistré des performances de téléchargement d’environ 77% plus rapide que l’iPhone X.

