Un bain de bière pour les iPhone XS et iPhone XS Max ! [Vidéo]

En plus des tests de chute, la résistance aux chocs et aux liquides des nouveaux iPhone XS et XS Max a été testée en laboratoire par SquareTrade.

Selon Apple, les iPhone XS et XS Max utilisent « la vitre la plus résistance jamais présente sur un smartphone » et sont certifiés IP68, ce qui signifie qu’ils peuvent supporter jusqu’à deux mètres de profondeur pendant environ 30 minutes.

Dans les tests SquareTrade, les deux iPhones se sont bien comportés avec les liquides, mais le verre le plus fort ne l’a pas empêché de se briser lors des chutes.

Ce qui nous intéresse plus que les tests de chute, c’est la résistance aux liquides. Square Trade a réalisé ce test en immergeant l’iPhone XS et XS Max dans un réservoir de 1,5 mètre rempli de bière pendant 30 minutes (138 boîtes ont été utilisées …). La bière a été choisie pour ce test car Apple l’a mentionné lors de la présentation du nouvel iPhone.

 

L’iPhone XS et l’iPhone XS Max ont tous deux survécu au bain de bière et ont continué à fonctionner sans problème. Au final, l’iPhone XS a obtenu un score de cassabilité de 86, classé « à haut risque », tandis que l’iPhone XS Max a obtenu un score de cassabilité de 70, classé « à risque moyen ».

Dans l’ensemble, SquareTrade estime que les iPhone XS et XS Max sont plus durables que l’iPhone X, mais restent susceptibles de se casser facilement.