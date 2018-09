iOS 12.1 permettra aux iPhone XS / Max de jouer avec la profondeur pendant la prise photo

Actuellement entre les mains des développeurs et des bêta-testeurs en bêta 1, iOS 12.1 apportera la fonction de gestion de la profondeur avant même de prendre la photo.

Cette fonction n’est pour le moment disponible qu’après la prise du cliché via l’option de modification qui est proposée dans l’app Photos. Cela permet à l’utilisateur de gérer à souhait l’effet qu’il souhaite donner à sa photo, mais bientôt, il sera possible de le faire avant.

Nous confirmons que cette fonction en bêta est actuellement disponible sur les iPhone XS et XS Max, et plus sur l’iPhone XR. Reste à savoir si les iPhone 7/8 Plus en seront aussi pourvus. Ainsi, il sera plus simple de gérer l’effet bokeh en fonction du lieu avant de prendre la photo, ce qui permet aussi au photographe de mieux se placer vis-à-vis du sujet pour obtenir un résultat optimal.

La première bêta d’iOS 12.1 n’est disponible que depuis quelques jours, tandis que la version finale ne devrait pas arriver avant le mois de novembre, voire début décembre. Rappelons au passage que ce firmware ajoute également les appels FaceTime en groupe jusqu’à 32 personnes.