iOS 12.1 bêta 1 : appels FaceTime en groupe, Face ID en paysage et plus

Plus tôt dans la soirée, Apple a publié la première bêta d’iOS 12.1, tvOS 12.1 et watchOS 5.1, et les nouveautés d’iOS 12.1 ont commencé à se faire connaître bien qu’elles ne soient pas en grand nombre.

En premier lieu, on note le retour des appels FaceTime en groupe, une fonction apparue dans ne bêta d’iOS 12 mais qui n’est pas finalement pas arrivée avec la version finale hier soir. La nouvelle est tout de même bonne à prendre dans la mesure où Apple semble enfin décidée à la déployer prochainement. Pour rappel, cette fonction permettra de passer des appels FaceTime en groupe jusqu’à 32 personnes en même temps, contre deux actuellement.

L’autre bonne nouvelle de la soirée concerne la reconnaissance face ID et le support du mode paysage. Le développeur Steven Stroughton-Smith a en effet découvert dans le code d’iOS 12.1 bêta 1 des traces de ce mode paysage. En revanche, il sera apparemment proposé uniquement sur les futurs iPad Pro, une génération équipé de Face ID qui sera probablement présentée dans le courant du mois d’octobre à en croire les dernières spéculations.

On doit également à Steven la découverte de lignes de code évoquant « une modification des contrôleurs de jeu MFi » permettant d’apporter un certain intérêt aux clics des joysticks.

Nous verrons d’ici demain si cette première bêta d’iOS 12.1 cache d’autres caractéristiques intéressantes. N’hésitez pas à partager vos découvertes dans les commentaires.