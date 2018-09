Test de démarrage : lequel est le plus rapide entre l’iPhone XS Max, l’iPhone XS et l’iPhone X ?

L’iPhone XS et l’iPhone XS Max sont les smartphones les plus performants en circulation, mais combien de temps leur faut-il pour démarrer par rapport à l’iPhone X ?

Le test met en vedette l’iPhone XS Max, l’iPhone XS et l’iPhone X, tous trois restaurés sous iOS 12 à l’aide iTunes. L’appareil le plus rapide à démarrer est l’iPhone X avec 11,708 secondes, c’est plus que les 9,583 secondes enregistrées avec iOS 11.2. A la deuxième place, on retrouve l’iPhone XS qui démarre en 16,333 secondes et la troisième place pour l’iPhone XS Max avec 16, 500 secondes.