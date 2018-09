Tim Cook, présent à l’Apple Store de Palo Alto pour le lancement des iPhone XS

Le PDG d’Apple, Tim Cook, n’a pas hésité une seule seconde pour participer au lancement des nouveaux iPhone XS/Max et Apple Watch Series 4 à l’Apple Store de Palo Alto.

Tim a même fait le compte à rebours avec ses employés en tapant dans ses mains, juste avant que les premiers clients entrent dans la boutique. C’est avec une mine ravie que Cook a serré des mains et des mains les unes après les autres, avant que la séance de selfie commence. Voyez par vous-même dans cette vidéo postée sur Twitter par la CNBC :

Happening now: Apple CEO Tim Cook opens the Palo Alto, CA Apple store as sales of the new iPhone kick off https://t.co/4iihIQbwIj pic.twitter.com/KwxDxew3gQ

