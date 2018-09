iOS 12 est maintenant présent sur 10% des appareils iOS

iOS 12 ne connait apparemment pas le même taux d’adoption qu’iOS 11 à son époque. D’après les données de Mixpanel, le nouveau firmware disponible depuis 48h n’est installé que sur 10,39% des iPhone, iPad et iPod touch.

Pour rappel, iOS 11 avait atteint les 10% en seulement 24h, c’est à se demander pourquoi un si faible emballement des utilisateurs. Bien que tous éléments ne soient pas réunir pour en tirer une réelle conclusion, on se doute que les récents déboires d’iOS 11, plus précisément les nombreux bugs, ont dû avoir un impact psychologique négatif sur les utilisateurs.

De toute évidence, ces deniers ne veulent pas tenter le diable au risque de se retrouver avec de nouveaux bugs ou d’autres effets indésirables. Rassurons-les quand même au passage, puisque iOS 12 est bien meilleur qu’iOS 11, il peut même redonner vie à aux anciens iPhone/iPad/iPod touch 6. Nous en avons récemment parlé dans ce post : iOS 12 : plus de rapidité pour les iPhone 5S, iPhone 6 Plus et iPad Mini 2.

Si le taux est encore assez faible, l’arrivée des nouveaux iPhone XS et XS Max (et iPhone XR en octobre) pourraient redonner un coup de fouet à l’adoption. C’est obligatoire dans la mesure où ses derniers ne sont compatibles qu’à partir d’iOS 12 et sont livrés avec ce firmware.

Respectivement, iOS 11 et iOS 10 représentent encore 81,96% et 7,65% du parc iOS, mais la tendance pourrait s’inverser dans les prochains jours. iOS 12 pourrait atteindre de nouveaux utilisateurs, dès lors que ces derniers auront compris qu’il n’y a que des avantages, nous parlons bien sûr de toutes les nouveautés d’iOS 12.

Avez-vous installé iOS 12 ? Non, pourquoi ? Dites-nous tout dans les commentaires.