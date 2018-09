iOS 12 : plus de rapidité pour les iPhone 5S, iPhone 6 Plus et iPad Mini 2

Si iOS 11 n’a pas ravit tout le monde, la sortie officielle d’iOS 12 semble avoir eu l’effet escompté par Apple sur les anciens appareils iOS. Les tests réalisés par Ars Technica mettent justement en évidence les progrès d’optimisation.

Les iPhone 5S, iPhone 6 Plus et iPad Mini 2 connaissent en effet une nouvelle vie grâce à iOS 12. Apple s’est concentrée davantage sur la sécurité et les performances pour iOS 12, plutôt que sur les nouveautés, bien qu’il y en ait pas mal (voir ici). Désormais, les applications comme le démarrage des appareils cités plus haut profitent d’un lancement/allumage bien plus rapide.

Dans le cas de l’iPhone 5s, le lancement des apps est entre 10 à 25% plus rapide, et de 10 à 15% pour l’iPhone 6 Plus. Ces mêmes appareils sont également plus rapides sous iOS 12 au niveau du temps d’allumage avec 25 secondes pour l’iPhone 5s, soit un gain de plus de 2s par rapport iOS 11.4.1, et plus de 13s par rapport à iOS 11.0. La même chose se produit pour l’iPhone 6 Plus qui s’allume maintenant en 22,18s contre 25,49s sous iOS 11.4.1.

L’iPad mini 2 n’est pas en reste puisque iOS 12 lui permet désormais de réduire les temps de 7 à 14% en fonction des applications ou du temps d’allumage.

Ces faits sont aussi constatés sur notre iPhone 6 de test qui semble mieux se comporter maintenant qu’il tourne sous la version finale d’iOS 12. Grâce à ce firmware, Apple permet ainsi aux propriétaires de profiter encore un certain temps de leurs anciens iPhone/iPad, sans les contraindre à acheter un appareil plus récent.

Et vous, avez-vous remarqué ces améliorations avec iOS 12 ?