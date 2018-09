iPhone XS/Max : Apple rassemble les meilleurs avis des premiers testeurs

Depuis une semaine, plusieurs journalistes ont pu profité des iPhone XS et iPhone XS Max prêtés gracieusement par Apple. Ces derniers ont donc eu le temps de les tester à fond et publier leurs premiers avis dont certains ont été regroupé dans ce post hier : iPhone XS / XS Max : quels sont les premiers retours d’expérience ?

Apple a depuis réuni dans une page dédiée baptisée « iPhone XS and iPhone XS Max: The reviews are in », les meilleurs avis mettant en évidence les points forts de nouveaux iPhone. Bien évidemment, un tri a été fait, histoire que seul le meilleur soit mis en lumière.

Mashable

« Le matériel de caméra amélioré combiné à une nouvelle technologie automatique« Smart HDR », alimentée à nouveau par le moteur neuronal et le processeur de signal d’image A12 Bionic, vous permet de tirer le meilleur parti de l’optique avancée et de la photographie informatique. »

TechCrunch

« En termes de performances du processeur, la première architecture 7nm à l’échelle mondiale a porté ses fruits. Vous pouvez voir à partir des benchmarks de l’iPhone XS qu’il se compare favorablement aux ordinateurs portables rapides et dépasse facilement les performances de l’iPhone X. »

Daring Fireball

« Les iPhone ne peuvent pas rivaliser avec les grosses caméras dédiées en termes de qualité d’objectif ou de capteur. Ce n’est même pas proche. Les lois de la physique l’empêchent. Mais ces sociétés de caméras traditionnelles ne peuvent rivaliser avec Apple en matière de silicium ou de logiciels personnalisés, et leurs caméras ne peuvent pas rivaliser avec les iPhone en termes de commodité permanente et de connectivité Internet permanente pour le partage. À long terme, l’argent intelligent consiste à miser sur le silicium et les logiciels. »

The New York Times

« Apple a fait un travail formidable pour augmenter la taille de l’écran sans ajouter de volume ni compromettre la facilité d’utilisation de l’iPhone XS Max. … Ces changements ont représenté une amélioration significative de l’ergonomie et de la commodité générale. »

Best Products

« Nous avons constaté que [iPhone XS et iPhone XS Max] alliaient parfaitement design, artisanat, performances exceptionnelles et expérience utilisateur intuitive et transparente. »

Hypebeast

« Cela fait du bien d’avoir un nouvel appareil optimisé pour la vitesse. Le temps nécessaire pour ouvrir une application est la différence entre l’oubli d’une idée ou non. Avec l’iPhone XS Max, je peux effectuer des tâches plus rapidement et des fonctionnalités telles que l’appareil photo sont plus sophistiquées que jamais. Toutes ces petites choses sont des mises à jour bienvenues qui facilitent le flux de travail de mon point de vue créatif. » – Virgil Abloh, fondateur de OFF-WHITE et directeur artistique de Louis Vuitton.

Medium

« Dans la course à la photographie en mode pur, Apple prend la tête. Son Smart HDR utilise des améliorations du capteur, du FAI et du moteur neuronal pour capturer certaines des meilleures photos à plage dynamique élevée que j’ai jamais vues. »

Tom’s Guide

« [Pour transcoder une vidéo 4K de 2 minutes en 1080p,] l’iPhone XS et l’iPhone XS Max l’ont réduit à 39 secondes. … Le Galaxy S9 + a pris 2 minutes et 32 ​​secondes pour terminer la tâche, et c’est le plus rapide que nous ayons vu sur un téléphone Android. … Sur la base de nos tests, le processeur A12 Bionic de l’iPhone XS et de l’iPhone XS Max en font les téléphones les plus rapides que vous puissiez acheter. »

Dailymail.com (UK)

« D’un processeur extrêmement mis à jour, à une caméra mise à jour et à des haut-parleurs terrifiants, tout ce qui concerne le [iPhone] XS est plus rapide, plus précis et mieux pensé que sur n’importe quel iPhone précédent. »

TechRadar (UK)

« L’iPhone XS est destiné à ceux qui recherchent un smartphone rapide, puissant et impressionnant – et pas seulement les amateurs d’Apple. »

HardwareZone (Singapour)

« L’une des meilleures choses à propos des photos sur iPhone est la couleur vive et éclatante de l’iPhone XS. »

Sydney Morning Herald (Australie)

« L’impact de l’affichage OLED est plutôt séduisant. En fait, le tout est plutôt séduisant. »- Mags King, éditeur de photos du Sydney Morning Herald