iPhone XS / XS Max : quels sont les premiers retours d’expérience ?

Faut-il craquer pour les nouveaux iPhone XS et XS Max ? La question est posée. Pour y répondre, nous avons fait le tour des premières revues de la presse américaine qui ont pu testé les deux modèles durant une semaine.

Que ce soit chez The Verge, le Wall Street Journal, ou Cnet, les deux iPhone XS et Max n’ont pas laissé insensible les journalistes en bien comme en mal. Chacun d’eux ont mis en évidence leurs préférences, mais l’immense écran et l’autonomie de l’iPhone XS Max sont les deux éléments principaux qui ressortent en tant que points positifs.

Chez The Verge, Nilay Patel regrette que l’écran de 6,5″, qu’il trouve néanmoins formidable, ne soit pas pleinement utilisé. Il aurait bien aimé qu’Apple ajoute une rangée d’icônes ou permette d’afficher deux apps simultanément comme sur iPad. Pour la partie photo, il émet quelques points négatifs notamment avec le mode Portrait pas toujours au point. En revanche, les haut-parleurs et l’autonomie sont bien meilleur que l’iPhone X. Son avis est donc assez mitigé surtout à la vue des prix, notamment le XS Max qu’il estime bien trop cher, et conseille aux intéressés d’attendre l’arrivée de l’iPhone XR qui pourrait être un bon compromis.

 

Au Wall Street Journal, Joanna Stern a eu une toute autre approche pour sa revue en faisant appel à Gheorghe Muresan, le basketteur le plus grand de la NBA (2,31 mètres). Son objectif était de mettre entre ses mains le plus grand iPhone jamais conçu par Apple.

Il est certain que dans les mains de Gheorghe, l’iPhone XS Max se fait tout petit, contrairement à la journaliste qui peine à atteindre le haut de l’écran. Le basketteur arrive aisément à utiliser l’iPhone d’une seule main, ce qui semble plutôt normal. Pour autant, il n’est pas dans la norme, ce qui signifie que la plupart des utilisateurs devront tenir l’iPhone à deux mains, au risque de le faire tomber.

D’ailleurs, Joanna semble dubitative concernant la solidité du verre Gorilla Glass présenté par Apple comme « le plus résistant jamais intégré dans un smartphone ». De manière générale, elle conseille de ne pas l’acheter si vous venez d’un iPhone X ou 8 Plus, les nouveautés sont assez limitées, surtout au niveau de la partie photo. Du moins, le tarif ne justifie pas de casser sa tirelire cette année. Elle aussi conseille d’attendre les premiers retours sur l’iPhone XR, afin que les futurs clients puissent se faire une idée plus concrète avant de passer à l’achat.

Chez CNET, Scott Stein met en évidence la qualité photo qu’il juge meilleure que sur l’iPhone X, même dans différents environnements (sombres et fortement contrastés). Le journaliste parle également d’une reconnaissance faciale Face ID plus rapide, et d’une réalité augmentée supérieure grâce au moteur neuronal. Dans les points positifs, il évoque la double SIM et le stockage de 512 Go. Scott se veut tout de même réaliste, quand bien même les améliorations soient là pour la partie photo, et conseille aussi de patienter jusqu’à la sortie de l’iPhone XR, au moins pour son prix nettement moins élevé.

De son côté, Tech Radar explique que l’iPhone XS est une mise à jour de l’iPhone X et recommande d’attendre l’iPhone XR, surtout pour ceux qui veulent dépenser moins. Même si sa caméra est inférieure, il a droit aux mêmes performances que les deux modèles OLED :

« L’iPhone XS est, bien sûr, le meilleur smartphone jamais créé par Apple – et ce n’est pas une surprise puisque c’est le nouvel iPhone phare. Cependant, la question est de savoir si Apple a fait assez pour rendre cet appareil le plus attractif possible, même en comparaison aux nombreux smartphones Android haut de gamme. L’iPhone XS est assez bon sur de nombreux aspects, mais ce n’est rien de plus qu’une mise à jour par rapport à la version X de 2017, et il ne redéfinit pas le marché de la même manière que l’an dernier, il a simplement la fonction Smart HDR qui fait la différence. »

Vous trouverez d’autres avis chez TechCrunch, Tom’s Guide, CNBC, Daring Fireball, qui vous permettront de vous faire une première idée. Dans les grandes lignes, le processeur A12 Bionic n’est pas passé inaperçu grâce à un réel gain de performances, tout comme l’appareil photo pour ses effets Bokeh et Smart HDR. Si les iPhone XS et XS Max sont considérés les meilleurs iPhone par certains journalistes, ils ne conseillent pas forcément de les acheter surtout si vous êtes déjà propriétaire d’un iPhone X.

De notre côté, on se gardera bien de vous donner notre avis pour le moment tant que nous ne les aurons pas eu en main. Plus personnellement, je laisse mon iPhone X pour l’iPhone XS Max pour son écran de 6,5 pouces – c’est bien entendu le point le plus important de ce modèle, celui qui m’a poussé à l’achat. Nous reviendrons sur ce modèle plus en détails lorsqu’il sera arrivé à la rédaction le 21 septembre…lequel sera accompagné de l’Apple Watch Series 4 à compter du 24 septembre.

