Après Apple TV Remote, Garageband, Xcode 10 et Siri Shortcuts, Apple a également sorti hier soir les mises à jour de Pages, Numbers et Keynote pour iOS 12 et macOS Mojave.

Pages (iOS / Mac) :

Animez vos dessins et regardez-les prendre vie dans un document ou dans un livre.

Lorsque vous utilisez les annotations intelligentes, les lignes reliant le texte aux annotations dans les marges latérales s’étirent et se déplacent en fonction des modifications apportées.

Les annotations s’ancrent désormais aux cellules de tableaux.

Enregistrez des dessins en toute simplicité dans Photos ou Fichiers, ou partagez-les avec d’autres utilisateurs.

Compatible avec Siri Shortcuts. Requiert iOS 12.

Ajustez l’espacement des lignes avant et après un paragraphe et définissez la largeur des colonnes de texte.

Pages prend désormais en charge les polices dynamiques.

Améliorez vos documents à l’aide de nombreuses figures inédites et modifiables.

Améliorations des performances et de la stabilité.

Numbers (iOS / Mac) :

Utilisez les Catégories intelligentes pour organiser et résumer rapidement des tableaux et obtenir de nouvelles statistiques.

Regroupez vos données en fonction de valeurs et de périodes uniques, comme le jour de la semaine, le jour, la semaine, le mois, le trimestre et l’année.

Affichez instantanément le compte, le sous-total, la moyenne, le maximum et le minimum pour les colonnes dans chaque groupe.

Créez des graphiques illustrant vos données résumées.

Réorganisez des catégories en toute simplicité pour afficher vos données de façon inédite.

Enregistrez des dessins en toute simplicité dans Photos ou Fichiers, ou partagez-les avec d’autres utilisateurs.

Compatible avec Siri Shortcuts. Requiert iOS 12.

Numbers prend désormais en charge les polices dynamiques.

Améliorez vos feuilles de calcul à l’aide de nombreuses figures inédites et modifiables.

Améliorations des performances et de la stabilité.

Keynote (iOS / Mac) :