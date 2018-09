Siri Shortcuts : l’app Raccourcis est maintenant disponible pour tous

Après la version finale d’iOS 12, watchOS 5 et tvOS 12, Apple propose maintenant à tout le monde de mettre la main sur la version finale de Siri Shortcuts/Raccourcis.

Cette application Raccourcis permet de à créer des scripts d’automatisation sur iPhone. Bien sûr, vous devez au préalable avoir installé iOS 12. À la suite de quoi, vous serez en mesure de créer des actions/commandes à la manière d’Automator sur Mac.

« Raccourcis Siri vous permet d’être rapide et efficace dans vos apps, d’un simple toucher ou en demandant à Siri. L’app Raccourcis vous permet de créer des raccourcis personnels contenant plusieurs étapes de vos apps préférées. Débutez avec les centaines d’exemples disponibles dans la galerie ou créez vos propres raccourcis d’un simple glisser-déposer. »

Raccourcis contient plus de 300 actions intégrées et fonctionne avec nombre de vos apps préférées, comme Contacts, Calendrier, Plans, Musique, Photos, Appareil photo, Rappels, Safari et Santé, ainsi que toute app qui prend en charge Raccourcis Siri.

Utilisez l’app Raccourcis pour :

Obtenir des itinéraires pour vous rendre à votre domicile, indiquer votre heure d’arrivée et commencer à écouter l’actualité, simplement en demandant à Siri

Ajouter une icône sur l’écran d’accueil permettant d’appeler un proche

Créer des GIF animés

Créer des fichiers PDF depuis Safari ou n’importe quelle app avec une feuille de partage

Obtenir des itinéraires pour vous rendre au café le plus proche, d’un simple toucher

Tweeter le morceau que vous écoutez

Obtenir toutes images d’une page web

Envoyer un message contenant la dernière capture d’écran que vous avez effectuée

Et bien plus encore…

Vous pouvez démarrer Raccourcis depuis le widget Aujourd’hui, depuis la fonction de recherche ou en demandant à Siri. Vous pouvez même ajouter une icône d’app sur votre écran d’accueil pour vos raccourcis préférés.

Avec Raccourcis, laissez libre cours à votre imagination pour automatiser vos tâches régulières sur votre iPhone et votre iPad.

› Télécharger Siri Shortcuts/Raccourcis gratuitement sur l’App Store