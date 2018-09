Voici une présentation vidéo des couleurs de l’iPhone Xr/Xc

Après la fuite des tiroirs SIM, le designer Gunho Lee propose de découvrir en vidéo les couleurs attendues pour l’iPhone Xr/Xc, le modèle le moins cher de la gamme de 2018.

Gunho n’en est pas à son premier coup d’essai, et là encore, le résultat est intéressant. Cette nouvelle vidéo présente l’iPhone « Xc » ou « Xr » de la manière d’une publicité Apple, où l’on voit les différents coloris déjà évoqués dans les rumeurs. En revanche, il présente certaines couleurs sous des noms plus précis : rouge (RED), bleu cobalt, spicy orange (au lieu de marron), en plus de l’argent et du gris sidéral.

 

Rappelons que la keynote Apple se déroulera ce soir à partir de 19h à l’Apple Park. Le géant californien lèvera le voile sur trois iPhone, l’Apple Watch Series 4, et peut-être aurons-nous droit à quelques autres surprises.

Pour suivre la keynote à nos côtés, c’est par ici dès 18h30 !