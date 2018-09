iPhone Xc/Xr : les tiroirs SIM dévoilent les couleurs juste avant la keynote

À quelques heures de la présentation des nouveaux iPhone 2018, une nouvelle fuite des tiroirs SIM fait son apparition et révèle les possibles couleurs de l’iPhone Xc/Xr.

Ce que nous allons commenter ce soir sera certainement la keynote avec l’iPhone le plus coloré de tous les temps. Deux photos montrent en effet les compartiments SIM qui seront installés dans l’iPhone Xc/Xr contenant qu’une seule carte SIM. Bien sûr, on ne sait pas quel nom va attribuer Apple, peut-être iPhone 9 ou iPhone Xc ou iPhone Xr. De toute évidence, rien d’officiel mais le leaker Benjamin Geskin pense que les images semblent authentiques et n’ont pas été retouchées.

Cependant, nous voyons 5 couleurs qui rappellent celles de iPhone 5C lequel n’a d’ailleurs pas été un réel succès :

Gris sidéral

Argent

Rouge

Marron

Bleu

En bref, nous sommes curieux de voir à la fois le rendu de la version Gris sidéral Gray et la version Marron et si les couleurs sont réellement pures ou ont une tendance particulière. Enfin, rappelez-vous que l’iPhone Xr – ou peu importe son nom – sera présenté ce soir sur la scène de la Keynote Apple et sera doté d’un écran LCD de 6,1 pouces, contrairement aux deux autres iPhone Xs et iPhone Xs Max qui intégreront un écran OLED.