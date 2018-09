iPhone 2018 : des prix identiques à ceux de 2017, sauf l’iPhone XS Max

Ces dernières semaines, plusieurs rumeurs ont mis en évidence que les prix des iPhone de 2018 pourraient être sensiblement plus élevés. L’analyste de Goldman Sachs avait déclaré que l’iPhone Xc sera le moins cher avec un prix de base 849 $, et pourrait peut-être baisser à 799 $ si Apple trouvait une marge de manœuvre avant le lancement. Dans une note destinés à ses clients, Goldman a ensuite expliqué s’être trompé sur ses prévisions.

En fait, l’iPhone X a montré à Apple que la barrière des 999 $ était difficile à maîtriser, même pour la marque la plus reconnue du secteur, qui jouit d’une certaine popularité. Selon le site allemand Macerkopf, derrière plusieurs scoops sur Apple, rapporte maintenant que les nouveaux iPhone suivront de près les prix de leurs prédécesseurs, à l’exception de l’iPhone XS Max de 6,5 pouces.

Il affirme que l’iPhone Xc doté d’un écran LCD démarrera à 799 €, soit le même prix que l’iPhone 8 lors de son lancement en Europe, tandis que l’iPhone XS de 5,8″ pourrait être vendu à partir de 1149 €, et cette information a été confirmée par deux sources différentes. Mais si vous voulez un niveau de stockage supérieur, avec 256 Go, vous devrez débourser 170 € supplémentaires. Reste à savoir combien Apple compte facturer le stockage de 520 Go.

Coïncidence, ce sont exactement les mêmes prix que les iPhone 8, 8 Plus et X actuellement vendus en Allemagne. En extrapolant à partir de cette tarification éventuelle en Europe, nous pouvons atteindre les tarifications américaines de 749 dollars pour l’iPhone LCD de 6,1 pouces, 899 dollars pour l’iPhone Xs et 1049 dollars pour les Xs Plus/Max, chacun dans leur version de stockage de base.

› Rendez-vous demain à 18h30 sur iPhonote pour suivre en direct la keynote Apple.