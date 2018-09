Apple invite les utilisateurs à suivre l’événement de demain sur Twitter

Avec un tweet publié il y a quelques heures, Apple a invité les utilisateurs à suivre le live de demain le 12 septembre directement sur Twitter, grâce à une diffusion en direct qui commencera à 19 heures en France.

Apple demande aux utilisateurs d’aimer le tweet pour être averti du coup d’envoi de la keynote. Le message est accompagné d’un GIF animé qui montre le logo choisi par Apple pour cet événement durant lequel nos découvrirons enfin les nouveaux iPhone et d’êtres surprises.

Join us 12 September at 6:00 pm to watch the #AppleEvent live on Twitter. Tap ❤️ below and we’ll send you updates on event day. pic.twitter.com/ufxuu3kt9H

— Apple (@Apple) 10 septembre 2018