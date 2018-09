China Telecom dévoile une image d’un iPhone 2018 double SIM

La Chine continue de recevoir des informations sur la possibilité de voir au moins un iPhone double Sim lors de la keynote Apple dédiée aux modèles de 2018 prévue demain.

À ce jour, aucun iPhone disposant d’un module Dual Sim n’a encore été commercialisé, mais cela pourrait changer cette année. Pendant longtemps, les utilisateurs ont espéré qu’Apple de propose un tel modèle, mais à quelques heures de l’événement, il n’y a toujours pas de certitude. En début d’année, KGI Securities a avancé l’hypothèse de l’arrivée de la double Sim sur iPhone après avoir trouvé des traces dans le firmware iOS 12 bêta 5.

Et ça ne s’arrête pas là ! À de 36 heures après l’événement, c’est la page Facebook officielle de China Telecom qui a diffusé une image où l’on découvre une iPhone double SIM. Et vraisemblablement, l’iPhone 9 LMCD de 6,1 pouces sera le seul à disposer de la double SIM, et encore, ce modèle ne pourrait voir le jour que dans certains pays comme la Chine.

Les versions Dual et Single SIM seront vendus avec un écart de prix minimum, et intégreront à la fois le même logiciel et le même matériel. Nous verrons si ces infos de dernières minutes seront confirmées demain soir à partir de 19h.

› Live Keynote : suivez la conférence dédiée aux iPhone 2018 sur iPhonote dès 18h30 !