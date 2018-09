Google Maps reçoit des nouveautés pour les itinéraires à pied et à vélo

Après Chrome 69, c’est au tour de Google Maps d’être mis à jour avec de nouvelles fonctionnalités qui peuvent être très utiles pour les utilisateurs.

La première nouveauté de Google Maps est la nouvelle section qui répertorie les événements importants à proximité. Cette section est disponible au bas de l’onglet Explorer, même si pour le moment les événements entrés sont encore peu nombreux et limités aux États-Unis. Google explique que ces événements incluent des représentations théâtrales, des films au cinéma, des événements locaux et bien plus encore.

De plus, quand vous chercherez des itinéraires à vélo ou à pied, vous verrez un graphique utile indiquant le dénivelé du chemin à emprunter. De cette façon, vous pouvez savoir si votre parcours vous demandera un grand effort physique ou si ce sera une simple promenade.

› Télécharger Google Maps gratuitement sur l’App Store