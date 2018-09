Mises à jour de Google Chrome avec un nouveau look

Google Chrome a reçu une mise à niveau importante pour ses 10 ans avec l’arrivée de nouvelles fonctionnalités et d’une interface remaniée dans différents endroits.

Chrome vous permet de vous connecter à votre compte pour synchroniser vos données de navigation avec l’iPhone, l’iPod touch ou encore l’iPad. Cela vous permet également d’afficher les onglets initialement lancés sur ordinateur de les ouvrir sur l’application Chrome pour iOS, ou d’afficher tous vos favoris et bien plus encore.

Cette mise à jour, Chrome 69, apporte une nouvelle barre d’outils en bas qui facilite l’accès aux fonctions les plus utilisées, telles que Retour, Recherche, Onglets et le Menu. De plus, vous pouvez maintenir plusieurs boutons sur la barre ou faire défiler la barre pour trouver des raccourcis.

Vous pouvez voir les onglets sous forme de vignettes plus grandes, y compris ceux ouverts sur d’autres périphériques. Il suffit de faire glisser les onglets pour modifier l’ordre. De plus, des fonctionnalités telles que Favoris et Listes de lecture sont désormais facilement accessibles sur la page Nouvel onglet.

En tirant parti de 3D Touch, vous pouvez également appuyer fermement sur l’icône de l’application pour voir les différents raccourcis. Enfin, les cartes de crédit ajoutées à votre appareil sont désormais synchronisées en toute sécurité avec Google Pay pour être utilisées sur d’autres appareils (si la fonctionnalité est activée).

› Télécharge Chrome pour iOS gratuitement sur l’App Store