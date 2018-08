La puce A12 intégrée seulement sur les iPhone 2018 haut de gamme ?

Si les iPhone XS et XS Plus devraient embarquer le nouveau processeur A12, l’iPhone LCD de 6,1 pouces pourrait en être dépourvu.

Afin de rendre cet iPhone le plus abordable possible en termes de prix, Apple pourrait faire le choix de réutiliser la puce A10 Fusion des iPhone 7 et 7 Plus. Connu sous la référence « N84 », ce modèle sera la version d’entrée de gamme qui aura tout de même droit à quelques nouveautés intéressantes inspirées de l’iPhone X comme un écran bord à bord ou encore la reconnaissance faciale Face ID. En revanche, il ne devrait disposer que d’un seul objectif aa dos, contre deux sur le X. Si l’iPhone LCD, aussi appelé iPhone 9 dans les rumeurs, embraquera 3 Go de RAM, les modèles OLEDS auront droit à 4 Go pour améliorer les performances et la stabilité du système.

Rappelons qu’Apple devrait tenir sa conférence vers le 12 septembre, tandis que les précommandes pourraient être ouvertes à compter du 14 septembre, avant une commercialisation vers le 21 du même mois. De nouveaux iPad Pro et MacBOok sont également attendus, ainsi que l’Apple Watch Series 4.