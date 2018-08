Lancement des précommandes des nouveaux iPhone le 14 septembre ?

Alors qu’une récente rumeur parlait du 12 septembre comme la date possible de la keynote, les opérateurs allemands annoncent aujourd’hui le début des précommandes pour le 14 septembre.

Le site Macerkopf rapporte en effet que les nouveaux iPhone seront précommandables chez les opérateurs mobiles allemands seulement deux jours après la conférence d’Apple. Il est d’ailleurs plausible qu’elle ait lieu à cette date, et non le 11 septembre par respect des victimes des attentats survenus aux États-Unis en 2001. Pour l’heure, Apple n’a encore rien confirmé, mais les cartons d’invitation devaient être envoyés à la presse mondiale avant la fin août.

Quant au lancement officiel des nouveaux iPhone, il pourrait avoir lieu vers le 21 septembre, soit une semaine après le début des précommandes, comme a l’habitude de le faire Apple.

Tenez bon, ce n’est désormais plus qu’une question de jours avant de découvrir les trois iPhone 2018, l’Apple Watch Series 4 et les possibles nouveaux iPad Pro et MacBook.