Le smartphone pliable de Samsung bientôt une réalité !

Samsung a été à l’avant-garde du développement des écrans OLED flexibles pendant un certain temps, mais avec le ralentissement de l’innovation dans le secteur mobile, la firme sud-coréenne tente de prendre de l’avance à tel point qu’un véritable téléphone pliable pourrait sortir sur le marché l’année prochaine.

La société aurait désormais mis en place un groupe de travail au sein du service de développement de produits chargé exclusivement de concevoir l’écran et le smartphone pliable avant la production en série. Dans le cadre des interviews de lancement du Galaxy Note 9, DJ Koh, le président de la division Mobile de Samsung, a mentionné que les lignes du Galaxy S et du Note resteront séparées l’année prochaine, mais une troisième ligne premium entrera en jeu : « J’ai parlé de qualité et de durabilité, mais maintenant, nous avons surmonté et dépassé la dernière crête », a-t-il déclaré, indiquant que l’écran pliable et l’électronique qui l’accompagne sont maintenant assez bons pour en faire un produit commercialisable.

L’industrie de l’affichage en Corée est en pleine effervescence avec la création du nouveau groupe de travail de 200 personnes, qui, selon ses initiés, signifie que Samsung envisage très sérieusement de lancer prochainement un smartphone pliable. Pour le moment, ses composants ne sont pas encore produit en masse pas, cependant, les sources coréennes soulignent : « Le nouveau groupe de travail a réuni les employés [du téléphone pliable] existants de l’entreprise, mais il n’est pas encore au stade de la production en série. »

Samsung pourrait tout de même présenter, peut-être lors du CES en janvier 2019, un vrai téléphone pliable capable de se déployer en un écran de type tablette de 7 pouces, et se loger dans une poche de chemise en étant plié. Il s’agit sans aucun doute d’un appareil haut de gamme en termes de chipset et d’appareils photo, mais il devrait coûter deux fois plus cher que d’autres sociétés disposant de téléphones pliables, comme Huawei ou Xiaomi.

Si ce smartphone pliable capable de se transformer en tablette est une réussite, cela pourrait peut-être déclencher une nouvelle course à l’innovation mobile…à moins que cela soit un flop coûteux…