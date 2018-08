Apple soupçonnée de pratiques anticoncurrentielles par Yahoo Japan

La Fair Trade Commission du Japon étudie une affaire concernant des tentatives d’Apple visant à entraver le développement du portail de jeux en ligne de Yahoo Japan, appelé « Game Plus ».

Le portail entre en concurrence avec l’App Store d’Apple en permettant aux utilisateurs de jouer à des jeux sans télécharger aucune application. Les services Game Plus sont basés sur le Web et l’expérience de jeu est assurée par du streaming direct depuis les serveurs du développeur. Cela permet aux utilisateurs de contourner complètement l’App Store, ce qui signifie qu’Apple perd des revenus potentiels. La plate-forme compte plus de 60 millions d’utilisateurs actifs (près de la moitié de la population du pays), mais l’année dernière, Yahoo Japan a considérablement réduit son budget et a réduit ses dépenses de marketing. Malgré cela, les développeurs continuent d’ajouter de nouveaux jeux.

La Commission travaille également sur un autre cas Apple. Dans ce document, le régulateur enquête pour savoir si la société a violé les lois antitrust en exigeant que les opérateurs japonais vendent des iPhone à un prix initial inférieur mais avec mensualités plus élevées. Selon la FTC, cette pratique prive les utilisateurs d’un choix équitable en leur donnant une fausse représentation du prix global de l’appareil.

Selon Apple GlobalStats, qui est le pourcentage le plus élevé au monde, la société détient près de 70% du marché de la téléphonie mobile dans les pays asiatiques.