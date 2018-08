Une attention particulière pour les iPhone de 2018

Selon un nouveau sondage mené par PC Mag, les nouveaux iPhone attendus cet automne sont les smartphones qui intéressent le plus les américains, plaçant Apple devant Samsung et son nouveau Galaxy Note 9.

Les 1 555 consommateurs américains sondés montrent en effet que l’iPhone XS, iPhone XS Plus et iPhone LCD 2018 ont une nette avance sur les autres smartphones. Dans le détail, le Galaxy Note 9 ne remporte que 24% des suffrages tandis que les iPhone de 2018 atteignent les 42%, soit presque le double.

Concernant les autres fabricants, les pourcentages sont bien plus bas, comme c’est le cas du Google Pixel 3 avec 7%, du LG V40 avec 4%, du Huawei Mate 20 (3%), et 2% pour le OnePlus 6T. 6% des sondés s’intéressent à d’autres marques et 11% n’ont pas spécialement d’avis.

Ce sondage met également en évidence que 76% des personnes sondées sont déjà propriétaires d’un smartphone Samsung, contre 8% seraient des clients Apple. En revanche, PC Mag nous apprend que seulement 3% de ces 76% seraient tentés par le Note 9, et 2% pensent l’acheter à sa sortie.

L’avenir nous dira si les nouveaux iPhone rencontreront un réel succès. Ce n’est pas impossible dans la mesure où il y aura enfin un iPhone XS Plus doté d’un écran OLED de 6,5 pouces (en plus du modèle de 5,8″) ainsi qu’un iPhone LCD de 6,1 pouces dont le prix ne devrait pas dépasser la barre des 800 dollars.