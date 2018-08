MobileFun dévoile une prise en main des iPhone XS, XS Plus et iPhone 9 [Vidéo]

L’accessoiriste MobileFun a publié une nouvelle vidéo dans laquelle sont présentés les futurs iPhone XS, iPhone XS Plus et iPhone 9.

Dans la description, MobileFun explique avoir eu vent, de plusieurs sources, les noms définitifs des prochains iPhone. Le grand iPhone se nommera iPhone XS Plus et aura droit à un écran OLED de 6.5 pouces ; le remplaçant de l’actuel iPhone X portera le nom d’iPhone XS (avec un écran OLED de 5.8″), tandis que l’iPhone 9 s’appellera tout simplement iPhone 2018 lequel disposera d’un écran LCD de 6.1 pouces.

 

Et là encore, la vidéo vient confirmer les rumeurs sur le design des trois iPhone qui adopteront bel et bien celui de l’iPhone X. À ce propos, il est bon de préciser que chacun d’eux embarquera le système TrueDepth, ce qui signifie que la reconnaissance faciale Face ID sera présent. En clair, Apple semble avoir pris la décision de supprimer le bouton Home et Touch ID de tous ses iPhone de 2018.

MobileFun croit également savoir que l’iPhone LCD de 6.1 pouces sera bien un modèle moins cher. Selon les spéculations, son prix serait compris entre 600 et 700 dollars, offrant un moyen à Apple d’attirer davantage de nouveaux clients vers son écosystème.

Attendons de voir si ces rumeurs se confirmeront lors de la keynote qui se tiendra autour du 12 septembre prochain…