Geekbench : l’iPhone X reste le plus rapide face au Galaxy Note 9

Du haut de ses 6 ou 8 Go de RAM, le Galaxy Note 9 semble pas encore être en mesure de battre l’iPhone X, au moins dans les tests Geekbench réalisés par Tom’s Guide.

Sur le papier, les premiers tests de performance montrent en effet que le Note 9 obtient un score de 8 876 avec le processeur Snapdragon 845, alors que l’iPhone X atteint un score de 10 357, bien qu’il ne soit doté que de 3Go de RAM et de la puce A11 de l’an dernier. Même le OnePlus 6 arrive à battre le Note 9 de plusieurs points, avec un score final de 9 088. Dans ce cas précis, l’iPhone X est toujours dans la course, mieux encore, il reste en première position.

Au niveau des performances graphiques, le OnePlus 6 obtient un score de 5 124 pour le test Slingshot Extreme, 4 994 pour l’iPhone X, et l’on retrouve le Note 9 en troisième position avec un score de 4 639. Si l’iPhone X ne se place pas en première place, ce n’est pas non plus le cas du Galaxy Note 9.

Bien évidemment, ces tests ne reflètent pas une utilisation quotidienne, mais ils donnent néanmoins quelques indications sur la puissante brute de chaque appareil. Dans tous les cas, le temps nous dira si le Note 9 se montrera meilleur, mais attendons de voir ce que nous prépare aussi Apple avec ses iPhone XS, iPhone XS Plus et l’iPhone LCD de 2018.