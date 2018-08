La stratégie du « tout OLED » pour les futurs iPhone ne serait pas pour 2019

Même si l’iPhone X s’est assez bien vendu pour que Apple annonce des prix de vente moyens record au cours du dernier trimestre, il n’a pas pour autant provoqué le sur-cycle attendu par les analystes en raison du prix élevé de 999 $.

En fait, le premier iPhone OLED a été battu par l’iPhone 8 Plus en termes de ventes aux États-Unis au dernier trimestre, bien que son prix ne soit pas très loin de l’iPhone X. C’est précisément pour cette raison qu’Apple pourrait se continuer à vendre des iPhone LCD en 2019. D’après le média coréen The Bell, dans un rapport où LG serait le fournisseur, il est dit qu’Apple proposera un iPhone LCD de 6.18 pouces cette année pour répondre à la demande sur la gamme de prix inférieure, et le principal moyen d’atteindre ce coût est le choix de l’écran.

La firme californienne prévoit également de continuer à utiliser la technologie LCD l’année prochaine, car les initiés de LG affirment qu’ils n’exécuteront pas le passage à OLED prévu pour les lignes LCD dédiées à Apple, et cela semble être une décision de dernière minute de la part d’Apple.

En clair, le passage au tout OLED ne devrait alors pas avoir lieu avant 2020 dans le meilleur des cas, probablement en attendant une baisse de prix des dalles OLED.