Apple travaille pour résoudre le problème du spam en Chine

Suite au problème de spam avec iMessage en Chine, Apple a commencé à travailler avec les opérateurs locaux pour trouver une solution permanente.

Selon les médias locaux, Apple travaille sur le développement de technologies avancées pour réduire les messages indésirables et identifier les comptes qui envoient du spam. Ceci fait suite après qu’Apple ait été largement critiqué par les médias et les représentants du gouvernement chinois pour n’avoir rien fait pour prévenir ce problème.

Même lors d’une émission diffusée sur une station importante en Chine il y a quelques jours, Apple a été accusée d’avoir permis la diffusion de contenus illégaux à travers des spam via iMessage, notamment des promotions de jeux et du contenu pornographique.

Les opérateurs locaux sont tenus de bloquer les messages texte qui font la publicité des jeux de hasard et autres contenus illicites, mais iMessage est intouchable car il est contrôlé par les serveurs Apple. De plus, les messages envoyés via cette plate-forme sont protégés par un cryptage de bout en bout, de sorte que le spam ne peut pas être bloqué par l’analyse de certains mots.

Bientôt, Apple devrait dire aux opérateurs quelle solution adopter.