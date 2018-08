Lisa Brennan-Jobs raconte sa relation avec son père Steve Jobs

Lisa Brennan-Jobs publiera bientôt un livre autobiographique intitulé « Small Fry ». En vue de la sortie prévue pour le mois prochain, Vanity Fair a publié un extrait dans lequel Lisa partage quelques détails sur la relation troublée avec son père.

Lisa est née en 1978 de la relation entre Steve Jobs et Chrisann Brennan et, comme indiqué, Jobs a d’abord nié être son père. Les choses ont changé pour la première fois quand Lisa avait deux ans, de sorte que Steve Jobs lui-même a appelé l’un des nouveaux ordinateurs l’Apple « Lisa »…bien qu’il ait d’abord nié qu’il faisait référence à sa fille.

Après un test de paternité qui a tout confirmé, Steve Jobs a décidé de rencontrer Lisa. C’est elle qui a raconté la première rencontre qui a eu lieu à Menlo Park en Californie :

« Savez-vous qui je suis ? » Il m’a demandé. Il a enlevé ses cheveux de ses yeux.

J’avais trois ans, je n’ai pas répondu.

« Je suis ton père » (« Comme si c’était Dark Vador », ma mère a dit plus tard quand elle m’a raconté l’histoire).

« Je suis l’une des personnes les plus importantes que tu puisses jamais connaître, m’a-t-il dit.

À partir de ce jour, Jobs et Lisa ont passé beaucoup plus de temps ensemble, y compris des soirées de patinage, des courses en Porsche, des excursions, des voyages à la plage et beaucoup plus. Mais quand Lisa a commencé à grandir, les problèmes relationnels entre les deux ont réapparu.

Lisa raconte qu’un jour elle a demandé à son père si les histoires autour étaient vraies, comme le fait de changer sa Porsche par une nouvelle chaque fois qu’il y avait une petite égratignure :

« Tu n’obtiendras rien », at-il dit. « Comprends-tu ? Rien, tu n’obtiendras rien ». Ce qui veut dire qu’il ne me dirait rien sur la voiture. Sa voix a été blessante et est entrée directement dans ma poitrine.

Brennan-Jobs écrit alors que l’ordinateur « Lisa » la faisait se sentir plus proche de son père, puisque c’était Jobs qui avait choisi ce nom. Un jour, il a demandé si cet ordinateur portait vraiment son nom et Jobs a dit non. Une réponse que Steve Jobs lui-même a changé quelques années plus tard, quand lors d’un déjeuner avec Bono de U2 il a dit que l’ordinateur Lisa portait ce nom en l’honneur de sa fille, avec son cadeau sur la table :

À un moment donné, Bono a demandé : « Alors, l’ordinateur de Lisa est-il nommé comme ça pour elle ?

Il y a eu une pause. Je me préparais à la rude réponse que mon père m’avait donnée plusieurs fois auparavant.

Mon père hésita, regarda son assiette pendant quelques secondes puis regarda dans les yeux de Bono : « Oui, c’est vrai ».

J’étais debout, je me suis immédiatement assis sur la chaise.

« Je le savais », a déclaré Bono

« Oui », a dit mon père.

« J’ai étudié le visage de mon père. Qu’est-ce qui a changé ? Pourquoi l’a-t-il admis maintenant, après toutes ces années ? Bien sûr, cet ordinateur avait mon nom ! Mais à partir de là, son mensonge a continué pendant des années ce qui semblait encore plus absurde. Cependant, je me sentais soulagé. »

La dernière partie de l’histoire de la relation avec son père est consacrée aux dernières années de la vie de Steve Jobs, lorsque la maladie était connue du public.

Si son histoire vous intéresse, sachez que le livre de Brennan-Jobs sera disponible à partir du 4 septembre.