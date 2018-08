Les nouveaux iPhone pourraient être présentés le 12 septembre

Si l’histoire des dernières années est indicative, les iPhone 2018 seront présenté le 12 septembre et mis en vente plus tard ce même mois.

L’iPhone X, l’iPhone 8 et l’iPhone 8 Plus ont été présentés le 12 septembre 2017, selon la tradition d’Apple. La société, présente en effet généralement ses nouveaux smartphones le mardi ou mercredi, et presque jamais au plus tard que la deuxième semaine de septembre, comme en témoigne CNET.

Les calculs tiennent compte de la fête du travail, qui tombe le premier lundi de septembre aux États-Unis. Au vu des six dernières années, selon le moment où elle est tombée ce jour, Apple a dévoilé l’iPhone ou la semaine suivante, le mercredi d’après (donc deux jours après la fête du Travail).

Cette année, la date la plus probable serait le 11 septembre, un mardi, mais pour des raisons évidentes, c’est un jour à consacrer à la commémoration et non la présentation d’un nouveau produit. Pour cette raison, la date pour la présentation des iPhone 2018 serait le mercredi 12 septembre. Les invitations à la presse devraient arriver à la mi-août.

Avec une présentation prévue pour le 12 septembre, il est probable que les nouveaux iPhone seront lancé le vendredi de la semaine suivante, soit le 21 septembre.