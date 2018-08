De nouvelles photos des iPhone X Plus, iPhone X 2018 et iPhone LCD de 6.1″

Après les vidéos des futurs iPhone, le leaker Benjamin Geskin propose en photos une comparaison des iPhone X Plus, iPhone X 2018 et iPhone LCD de 6.1″ attendus cet automne.

Cette nouvelle vue permet en effet d’avoir un meilleur aperçu de la différence de taille entre les trois appareils. Sur la gauche, on trouve l’iPhone X de seconde génération de 5.8 pouces, au milieu l’iPhone LCD de 6.1 pouces et à droite l’iPhone X Plus de 6.5 pouces. Bien que ce dernier ne semble que très légèrement plus grand que les deux autres, il aura néanmoins une surface d’écran plus importante que les modèles Plus et un châssis possiblement plus petit que ces deniers en raison des bords qui seront au moins aussi fins que l’actuel iPhone X.

Rien d’autre ne vous choque ? Eh bien, si ! Les trois iPhone sont dépourvus du bouton Home et donc de Touch ID, au profit du système TrueDepth qui les équipera. Grâce à lui, tous auront droit à la reconnaissance faciale Face ID, déjà en place sur l’iPhone X de 2017. On peut nettement le voir puisque chacun des trois modèles dispose d’une encoche en haut de l’écran de manière à loger les capteurs 3D.

Au dos, pas de réelles surprises dans la mesure où les rumeurs annoncent toujours le double objectif pour les deux iPhone OLED (iPhone X Plus et iPhone X 2018), tandis que l’iPhone LCD ne disposera que d’une simple caméra et du flash en-dessous, pour des questions de coût. Apple semblerait avoir l’idée de l’utiliser comme l’appareil d’entrée de gamme avec un prix avoisinant les 600/700 $.

L’autre différence entre ces trois modèles concerne la finition du châssis. Les deux modèles OLED auront droit à de l’acier inoxydable, contre de l’aluminium pour l’iPhone LCD, toujours dans le but de tirer les prix vers le bas.

Attendons de voir si la keynote annuelle d’Apple confirmera ces rumeurs…