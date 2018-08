L’iPhone X Plus de 6.5″ et l’iPhone LCD de 6.1″ présentés en vidéos !

Après les photos d’hier, l’iPhone X Plus de 6.5″ et l’iPhone LCD de 6.1″ se dévoilent dans deux vidéos. Ces modèles factices sont basés sur les rumeurs du moment, offrant un premier aperçu des iPhone attendus cet automne.

Bien que ces modèles ne soient pas en mesure de fonctionner, on voit clairement que l’iPhone X Plus embarque une surface d’écran bien plus grande que l’actuel iPhone X de 5.8″. L’iPhone X Plus aura en effet droit à un écran OLED de 6,5 pouces, ainsi qu’au même design. La première différence sera donc sa taille, équivalente à celle d’un iPhone 8 Plus mais avec un écran qui couvre quasiment toute la face avant. À ce titre, il n’est pas exclu qu’Apple active enfin le mode paysage, actuellement absent de l’iPhone X.

 

Pour l’iPhone LCD de 6.1″, ce modèle se destine à être une version plus abordable en termes de prix. D’après les derniers bruits de couloirs, on parle d’un tarif compris entre 600 et 700 $. Pour y parvenir, Apple aurait donc fait le choix de ne proposer qu’une seule caméra au dos, à la manière de l’iPhone 8. Une autre économie aurait été faite au niveau de l’écran, avec une dalle LCD moins coûteuse que l’OLED. Pour autant, la firme californienne conserverait le système TrueDepth pour la reconnaissance faciale Face ID, permettant ainsi de supprimer toutes traces de bouton Home et de Touch ID. En revanche, en raison de problèmes de production, Apple serait contrainte de repousser son lancement à fin novembre, tandis que les deux modèles OLED devraient voir le jour a mois de septembre.