Voici l’iPhone X Plus et l’iPhone LCD de 6.1 pouces en photos !

À l’automne prochain, Apple devrait normalement dévoiler 3 nouveaux iPhone, incluant un iPhone X Plus, l’iPhone X de seconde génération et un iPhone LCD de 6.1 pouces.

En attendant ce jour, le leaker Benjamin Geskin a publié plusieurs photos de ce qui pourrait être l’iPhone X Plus de 6.5″ et l’iPhone LCD de 6.1″. Basées sur les rumeurs, il nous présente plus précisément les modèles factices.

Que peut-on attendre de l’iPhone X Plus ? Tout d’abord, le design ne devrait pas bouger d’un poil par rapport à l’actuel iPhone X. La vraie différence se fera au niveau de la taille de l’écran, passant de 5,8″ à 6,5″, toujours avec des bords fins. Bien sûr, il aura droit au tout nouveau processeur A12, à plus de RAM et aux dernières évolutions des composants. Concernant l’encoche, ne vous attendez pas à ce qu’Apple la supprime cette année, il faudra attendre peut-être 2019 voire 2020 pour que ce changement ait lieu.

Toujours à propos de l’encoche, celle-ci devrait même être présente sur l’iPhone LCD de 6.1 pouces. Apple aurait en effet prévu de proposer son système TrueDepth sur chaque nouveau modèle d’iPhone cette année. Le système TrueDepth permet notamment de loger les capteurs 3D nécessaires au fonctionnement de la reconnaissance faciale Face ID. De fait, ce modèle devrait être dépourvu de bouton Home et de Touch ID. On peut épalement parler de 3D Touch qui ne sera pas non plus de la partie, et de la mémoire RAM qui pourrait être moindre, sans oublier qu’il n’y aura qu’une seule caméra au dos.

Avec cet iPhone LCD, la firme californienne aurait dans l’esprit de s’en servir de produit d’appel. Son prix sera bien moins élevé que les autres modèles OLED (entre 600 et 700 $), permettant d’attirer plus de clients peu fortunés.

Bien que ces factices soient basés sur les rumeurs du moment, ils offrent un aperçu des modèles attendus cet automne. En revanche, l’iPhone LCD pourrait n’arriver qu’entre octobre et novembre, en raison de problèmes de production, tandis que les deux modèles OLED devraient être disponibles en septembre.