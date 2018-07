Alfre Woodard fera partie de la distribution de la série Apple « See »

L’actrice Alfre Woodard a signé l’accord avec Apple pour faire partie du casting de « See », une des séries sur lesquelles la société travaille.

Comme le rapporte Variety, Woodard jouera à Paris, une prêtresse qui jouera un rôle clé tout au long de la série. Woodard a joué dans des films comme « 12 Years a Slave », « Annabelle » et « Captain America: Civil War », ainsi que des séries télévisées telles que « Luke Cage », « Desperate Housewives » et « State of Affairs ».

Le casting de la série « See » a commencé plus tôt ce mois-ci avec Jason Momoa choisi pour le rôle principal de Baba Voss, un guerrier intrépide, leader et gardien.

See sera une série télévisée dramatique dans un monde futur, avec un scénario écrit par Steven Knight déjà connu pour la série Peaky Blinders. Le directeur sera Francis Lawrance (The Hunger Games).

Les épisodes devraient être au nombre de 8, mais pour le moment nous ne connaissons pas le montant investit par Apple, ni même quand aura lieu la diffusion sur Apple Music et iTunes.