L’iPhone LCD de 6.1″ aurait droit à de nouveaux coloris

Début juillet, l’analyste Ming-Chi Kuo annonçait les probables couleurs du futur iPhone LCD de 6,1 pouces, mais aujourd’hui, certaines seraient finalement différentes.

Kuo misait en effet sur le lancement des déclinaisons suivantes : Or, Gris, Blanc, Bleu, Orange et Rouge. Désormais, l’analyste pense plutôt que l’iPhone LCD de 6.1″ aurait droit à du Blanc, Noir, Jaune, Orange, Bleu et Taupe.

Pou l’heure, il est encore trop tôt pour en avoir lai certitude, quand bien même l’analyste fasse partie des personnes les mieux renseignées sur les plans d’Apple. Toutefois, la firme de Cupertino aurait tout intérêt à lancer une gamme iPhone plus colorée afin d’attirer de nouveaux clients, comme cela a été le cas à l’époque avec l’iPhone 5c lequel disposait d’un large palette de couleurs.

Notons que Kuo ne parle pas de la version Rouge dans sa seconde liste, et pour cause, Apple pourrait ne la commercialisation qu’à compter de 2019, comme à son habitude avec la déclinaison (RED).

Rappelons que cet iPhone LCD de 6.1 pouces devrait jouir du même design que l’iPhone X, à la différence qu’il n’aura qu’un seul objectif photo à l’arrière. En revanche, les rumeurs évoquent la présence du système TrrueDepth pour la reconnaissance faciale Face ID, au même titre que les deux iPhone OLED attendus cet automne.