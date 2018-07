iPhone 2018 : de nouvelles infos sur les tarifs, les couleurs et pas seulement

L’analyste Ming-Chi Kuo a publié un nouveau rapport qui confirme les différentes rumeurs sur les iPhone à venir, en plus de nouvelles informations concernant les couleurs disponibles.

Kuo affirme que l’iPhone OLED de 6,5 pouces coûtera 999 $, tout comme l’iPhone X actuel, et sera équipé de la double SIM. L’iPhone LCD de 6,1 pouces devrait quant à lui être commercialisé au prix de 699 $, alors que la version OLED de 5,8 pouces serait proposée à 899 $.

La vraie nouvelle du rapport publié par Kuo concerne les couleurs. L’iPhone de 6,5 pouces sera disponible en noir, blanc et une nouvelle couleur or. Le modèle LCD sera lui disponible en gris, blanc, bleu, rouge et orange, juste pour se rapprocher des plus jeunes, ce qui n’est pas sans rappeler la même stratégie utilisée avec l’iPhone 5c.

Au sujet du noir et du blanc, Kuo se réfère aux couleurs classiques Gris sidéral et Argent comme sur l’iPhone X actuel, tandis que la couleur or aura droit à une nouvelle nuance. Certaines couleurs du modèle LCD, comme le bleu et l’orange, seront également inédites. La couleur rouge peut renvoyer à la version PRODUCT (RED) qui sera lancée ultérieurement.

Kuo confirme également que l’écran LCD de l’iPhone n’aura qu’un seul appareil photo arrière.

Avec ces innovations et ces prix, l’analyste s’attend à ce que les nouveaux iPhone dépassent tous les records de ventes passées, avec le modèle LCD qui pourrait représenter à lui seul 55% des ventes totales.