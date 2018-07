Aperçu vidéo de la possible Apple Watch Series 4

Après le premier rendu de l’Apple Watch Series 4, un nouveau concept a vu le jour afin de se faire une petite idée de la smartwatch qu’Apple pourrait présenter aux côtés des iPhone de 2018.

Basé sur les dernières rumeurs, l’Apple Watch Series 4 aurait droit à un écran plus grand et à des bords plus fins (des écrans de 1.57 et 1.78 pouces), à la manière de ce qu’Apple a fait avec l’iPhone X. L’idée serait apparemment de gagner 10 à 15% de surface tactile tout en gardant à peu près la même taille que la génération actuelle de l’Apple Watch. Selon l’analyste Ming-Chi Kuo, l’Apple Watch Series 4 sera disponible en 40mm et 45mm, lesquelles remplaceront les actuelles 38mm et 42mm.

 

Une autre nouveauté attendue concerne les boutons. Au lieu d’être cliquables, Apple pourrait proposer des retours haptiques, pour simuler le clic, comme on le connait déjà sur les iPhone 7 et 8 ou encore les récents MacBook Pro. Grâce à cette technologie, les utilisateurs garderaient la sensation du clic, et Apple s’assurerait que son Apple Watch soit encore plus résistance à l’eau.

Pour terminer sur une bonne note, l’Apple Watch series 4 pourrait également embarquer une plus grande batterie et aura certainement droit à un processeur plus performant. Il n’est d’ailleurs pas impossible que de nouveaux capteurs soient à l’ordre du jour pour supporter de nouvelles fonctions liées à la santé.

L’Apple Watch Series 4 n’est pas attendue avant cet automne.