Voici le premier rendu de l’Apple Watch Series 4

Hier, l’analyste Ming-Chi Kuo affirmait qu’une nouvelle Apple Watch Series 4 était en préparation et dont la sortie était prévue d’ici la fin de l’année. Selon Kuo, la prochaine Apple Watch Series 4 sera disponible en 40mm et 45mm, qui remplaceront les actuelles 38mm et 42mm.

Ce nouveau modèle devrait également inclure une technologie avancée de détection de la fréquence cardiaque et une batterie plus grande. Afin d’avoir une meilleure idée entre l’ancienne génération et la prochaine, 9to5Mac a réalisé le rendu suivant en se basant sur les rumeurs les plus fiables :

Les écrans devraient avoir une taille respective de 1.57 et 1.78 pouces, et nous devrions également avoir droit à des bords plus minces. En pratique, cela pourrait signifier que les dimensions globales des deux modèles resteront pratiquement identiques à celles des modèles actuels.

En revanche, le design ne devrait pas change de beaucoup, on s’attend surtout à des nouveautés au niveau des composants.