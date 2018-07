De nouveaux Mac mini, MacBook, iPad 11 pouces, Apple Watch plus larges pour cet automne

L’analyste semble avoir eu encore de bons tuyaux puisqu’il revient aujourd’hui avec plusieurs révélations. Selon lui, Apple prépare une année 2018 riche en produits.

Alors que le Mac mini n’a pas été mis à jour depuis 2014, la firme californienne aurait « enfin » prévu de sortir une nouvelle version cet automne, dotée des derniers composants – histoire d’avoir une machine capable de répondre aux exigences du moment. Pour l’heure, les détails sont encore trop minces pour s’étaler sur le sujet, mais nous y reviendrons en temps voulu.

Ming-Chi Kuo croit également savoir que de nouveaux MacBook et MacBook Pro seraient en préparation. Il ajoute même qu’un nouveau dispositif portable viendrait remplacer l’actuel MacBook Air lequel aurait droit à un écran Retina. La gamme iMac ne serait pas en reste puisque Apple aurait dans l’idée de sortir une nouvelle version avec des composants plus performants, comme le processeur.

Ce n’est pas tout ! Apple devrait aussi sortir deux nouveaux iPad de 11 et 12,9 pouces, lesquels hériteraient du design de l’iPhone X, à savoir plus de bouton Home, un écran quasiment bord à bord, accompagné du système TrueDepth pour la reconnaissance faciale Face ID. Ces derniers arriveront aux côtés des trois nouveaux iPhone attendus en septembre.

Pour la partie smartwatch, Apple aurait prévu de sortir deux nouvelles Apple Watch de 39,9 mm et 45,2 mm, contre 38 mm et 42 mm actuellement. Cela signifie que les écrans seront légèrement plus larges.

Pour terminer, Kuo confirme l’arrivée prochaine des nouveaux AirPods ainsi que de l’AirPower, la fameuse base de recharge sans fil capable de charger trois appareils à la fois : l’iPhone, le futur boîtier des AirPods et l’Apple Watch.

En clair, cette fin d’année va être énorme, si Apple arrive à sortir tous ses produits en temps et en heure…