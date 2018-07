eBay soutiendra Apple Pay d’ici la fin de l’année

eBay confirme officiellement que d’ici la fin de l’année, les utilisateurs utilisant la plate-forme peuvent également payer via Apple Pay. C’est une excellente nouvelle qui augmente considérablement la diffusion du service Apple pour les paiements sur le Web.

À la fin de l’automne 2018, eBay sera en mesure de supporter les paiements non seulement par cartes de crédit, cartes de débit et PayPal, mais aussi en utilisant Apple Pay. Les utilisateurs peuvent ensuite utiliser Apple Pay pour payer les articles achetés via l’application ou le site eBay.

Steve Fisher, vice-président des paiements sur eBay, a déclaré :

« Apple Pay est l’une des formes de paiement les plus répandues et offre aux utilisateurs un moyen facile, rapide et sécurisé de payer. Offrir Apple Pay comme mode de paiement sur eBay est la première étape pour offrir plus de choix et de flexibilité dans les options de paiement pour nos dizaines de millions d’acheteurs. »

L’option sera initialement disponible pour un petit groupe de vendeurs, de sorte que les acheteurs pourront trouver cette option seulement dans quelques magasins. L’intention d’eBay est d’étendre l’option à plus de personnes en 2019, et vise à achever la transition à tous d’ici 2021.