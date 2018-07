« Are You Sleeping ? » : de nouveaux acteurs dévoilés dans la série Apple

La série télévisée « Are You Sleeping ? » produite par Apple devient de plus en plus concrète, avec l’ajout de nouvelles stars pour compléter le casting.

Comme indiqué par Deadline, Moon Bloodgood de la série « Code Black » fera partie de la distribution et jouera l’un des rôles principaux. Parmi les autres acteurs présents dans la plupart des épisodes de « Are You Sleeping ? », il y aura Billy Miller de « General Hospital » et « Suits », Brett Cullen « Narcos » et « Devious Maids » et Hunter Doohan de « Westworld » et « Sound Wave ».

En plus de Aaron Paul et Octavia Spencer, Apple avait déjà confirmé la présence de Lizzy Caplan (Masters of Sex), Ron Cephas Jones (This Is Us), Elizabeth Perkins (Weeds), Mekhi Phifer (ER), Michael Beach (Sons of Anarchy), Tracie Thoms (UnREAL) et Haneefah Wood (Nurse Jackie).

Un casting respectable, pour ce qui pourrait être la première série télévisée diffusée par Apple.

Bloodgood jouera Cath Min, la meilleure amie de Poppy. Miller jouera Alex Dunn, le mari de Lanie. Cullen jouera Owen Cave, le père de Warren Cave. Doohan incarnera le jeune Warren Cave.

« Are You Sleeping ? » est basé sur le roman de Kathleen Barber, un thriller psychologique qui commence quand un podcast rouvre une affaire de meurtre et met à nouveau de l’agitation dans la vie de la fille de la victime qui avait laborieusement réussi à la reconstruire. Josie Burhman a passé les dix dernières années à essayer d’échapper à la réputation de sa famille. Après le meurtre de son père lors de ses treize ans, sa mère s’enfuie pour rejoindre une secte, alors que sa sœur jumelle, Lanie, à la fois fois meilleure amie et confidente de Josie, l’a trahi d’une manière inimaginable. Josie a réussi à refaire sa vie à New York avec son partenaire Caleb. Le seul problème est qu’elle a menti à Caleb sur son passé, en commençant par son nom de famille…