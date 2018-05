Apple officialise sa nouvelle série « Are You Sleeping » avec Octavia Spencer

Apple a officiellement commencé la production d’une nouvelle série télévisée de 10 épisodes appelée « Are You Sleeping ». L’actrice principale sera la talentueuse Octavia Spencer, récemment vue dans des films comme « Hidden Figures », « The Help », « Gifted » et « The Shape of Water ».

Créée et écrite par Nichelle Tramble Spellman, la série sera produite par Chernin Ent / Endeavour Content de Hello Sunshine et Reese Witherspoon. L’actrice principale sera Octavia Spencer. « Are You Sleeping » est basé sur le roman de Kathleen Barber, un thriller psychologique qui commence quand un podcast rouvre une affaire de meurtre et met à nouveau de l’agitation dans la vie de la fille de la victime qui avait laborieusement réussi à la reconstruire. Josie Burhman a passé les dix dernières années à essayer d’échapper à la réputation de sa famille. Après le meurtre de son père lors de ses treize ans, sa mère s’enfuie pour rejoindre une secte, alors que sa sœur jumelle, Lanie, à la fois fois meilleure amie et confidente de Josie, l’a trahi d’une manière inimaginable. Josie a réussi à refaire sa vie à New York avec son partenaire Caleb. Le seul problème est qu’elle a menti à Caleb sur son passé, en commençant par son nom de famille…

Rappelons qu’Apple travaille sur plusieurs contenus originaux, y compris la série « Little America » qui est basé sur plusieurs histoires vraies qui racontent le portrait d’immigrants, sur les romans sfi-fi à la base de la série télévisée « Fondation » d’Isaac Asimov, un nouveau thriller psychologique avec la participation de Shyamalan, un long métrage consacré au joueur de basket-ball Kevin Durant, un remake de la série de science-fiction de Steven Spielberg 1985 « Amazing Stories », et quelques autres projets.