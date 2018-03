Apple embauche Angelica Guerra, une ancienne dirigeante de Sony Pictures

La dernière arrivée dans l’équipe d’Apple en charge du contenu vidéo original est Angelica Guerra, une ancienne cadre supérieure de Sony Pictures Television.

Angelica Guerra était vice-présidente de Sony Pictures Television et directrice de production pour l’Amérique latine et les États-Unis. Chez Apple, elle s’occupera de la programmation du contenu télévisuel en Amérique latine.

Angelica prendra ses fonctions chez Apple ce mois-ci et rendra compte de ses travaux directement à Morgan Wandell en charge du développement créatif international. Dans le passé, Guerra a travaillé sur la version espagnole de Breaking Bad pour AMC.

Rappelons qu’Apple travaille sur plusieurs autres contenus originaux, y compris la série « Little America » qui est basé sur des histoires vraies qui racontent le portrait d’immigrants, un long métrage consacré au joueur de basket-ball Kevin Durant, un remake de la série de science-fiction de Steven Spielberg 1985 « Amazing Stories », une série dramatique encore sans titre avec Reese Witherspoon et Jennifer Aniston, un thriller psychologique mettant en vedette Octavia Spencer, ou encore la série documentaire « Home » dédié aux plus belles maisons du monde, entre autres…