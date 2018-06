Apple choisit Aaron Paul pour la série télévisée « Are You Sleeping »

Apple a choisi l’acteur Aaron Paul, connu pour le merveilleux “Breaking Bad”, en tant que protagoniste de la série télévisée « Are You Sleeping » dont le tournage débutera sous peu.

En plus de Aaron Paul et de Octavia Spencer, le casting de « Are You Sleeping » comprendra aussi Lizzy Caplan (Masters of Sex), Ron Cephas Jones (This Is Us), Elizabeth Perkins (Weeds), Mekhi Phifer (ER), Michael Beach (Sons of Anarchy), Tracie Thoms (UnREAL) et Haneefah Wood (Nurse Jackie).

Créée et écrite par Nichelle Tramble Spellman, la série sera produite par Chernin Ent / Endeavour Content de Hello Sunshine et Reese Witherspoon. L’actrice principale sera Octavia Spencer. « Are You Sleeping » est basé sur le roman de Kathleen Barber, un thriller psychologique qui commence quand un podcast rouvre une affaire de meurtre et met à nouveau de l’agitation dans la vie de la fille de la victime qui avait laborieusement réussi à la reconstruire. Josie Burhman a passé les dix dernières années à essayer d’échapper à la réputation de sa famille. Après le meurtre de son père lors de ses treize ans, sa mère s’enfuie pour rejoindre une secte, alors que sa sœur jumelle, Lanie, à la fois fois meilleure amie et confidente de Josie, l’a trahi d’une manière inimaginable. Josie a réussi à refaire sa vie à New York avec son partenaire Caleb. Le seul problème est qu’elle a menti à Caleb sur son passé, en commençant par son nom de famille…

Octavia Spencer jouera le rôle de Poppy Parnell, la journaliste qui, dans son podcast, vise à découvrir la vérité sur un meurtre commis des années auparavant. Aaron Paul jouera Cave Warren, l’homme condamné d’abord par le jury et dont la culpabilité est mise en doute, alors que Lizzy Caplan jouera deux sœurs jumelles Josie et Lanie. Ron Cephas Jones, connu pour la série “This Is Us”, jouera le rôle du père de Poppy, Leander “Shreve” Scoville. Perkins jouera le rôle de la mère de Cave, tandis que Phifer jouera le rôle de Markus Knox, détective et ami de Poppy. Beach incarne Ingram Rhoades, avocat et mari de Poppy, et Thoms joue Desiree Scoville, la sœur aînée de Poppy. Wood joue l’autre soeur de Poppy, Cydie Scoville.

« Are You Sleeping » sera disponible à partir de 2019.