Jailbreak Electra : Sileo prendra bientôt la place de Cydia !

CoolStar a annoncé sur Twitter que Cydia sera très prochainement remplacé par Sileo, un nouveau gestionnaire de tweaks, dans le cadre du Jailbreak Electra.

En effet, le support de Cydia n’est plus maintenu par Saurik, lequel avait pourtant promis en janvier dernier qu’il ferait le nécessaire avec son équipe pour que Cydia soit pleinement fonctionnel avec iOS 11 – on attend toujours… De fait, CoolStar a modifié l’actuel Cydia pour cette même raison, mais il tient à franchir une nouvelle étape avec sa team, en proposant un digne remplaçant de Cydia – baptisé « Sileo ».

Pwn20wnd, un membre de l’équipe Electra, explique que « Tous vos anciens tweaks et votre configuration resteront lors du passage à Sileo ! », en plus de confirmer que « Vos achats Cydia seront également accessibles à partir de Sileo. » Il y aura une couche compatible pour gérer tous les schémas d’URL Cydia et Sileo sera complètement compatible avec tous les tweaks et les sources Cydia.

CoolStar précise que Sileo ne prendra en charge que iOS 11. Il est conçu avec un iOS moderne et des outils de ligne de commande 64 bits modernes + les bibliothèques. iOS 10 et les versions ultérieures ne seront pas supportées car « nous ne prendrons pas en charge l’utilisation des outils 32 bits de Saurik avec Sileo. »

Pou l’heure, CoolStar n’a pas encore dévoilé de date de sortie de Sileo, mais ce changement devrait normalement intervenir lors de la prochaine mise à jour. Et pour prouver que Sileo fonctionne déjà très bien, le développeur a publié une vidéo de démonstration. Il affirme qu’il n’y aura pas besoin de barre de chargement tellement que le processeur sera rapide :