Saurik : son jailbreak pourra peut-être supporter iOS 11.2.x

Le Hacker p0sixninja, un ancien membre de l’équipe Chronic Dev Team, a laissé entendre sur Twitter que le futur jailbreak de Saurik pourrait aider la communauté à créer des outils de jailbreak pour iOS 11.2.x.

La situation n’est d’ailleurs pas sans rappeler celle du jailbreak yalu102 qui a permis à des développeurs de créer des outils comme g0blin, Saigon ou encore doubleh3lix. Joshua Hill alias p0sixninja, a fait allusion à un contournement de bypass KPP pour iOS 11. Il ajoute même qu’une « équipe légendaire » travaille actuellement sur le jailbreak de Saurik. Autrement dit, Saurik n’est pas seul, et pourrait même créer prochainement la surprise. En revanche, Joshua, tout comme Saurik, se refuse à divulguer la moindre information au sujet d’une éventuelle date de sortie de ce fameux outil de jailbreak. Saurik a simplement confirmé qu’il travaillait en effet avec un développeur connu sur la scène du jailbreak, mais il s’est bien gardé de dévoiler son nom, mais tous les détails désignent p0sixninja.

Dans les circonstances actuelles, il est impossible de savoir ou plutôt de confirmer que le jailbreak de Saurik supportera iOS 11.2 et les versions ultérieures. Si c’est le cas, alors la communauté aura droit à une alternative au jailbreak Electra grâce au support de KPP iOS 11.2.x. Cependant, nous vous rappelons que Saurik avait déjà déclaré que son outil était encore en développement, et que son lancement était prévu dans un futur « lointain ». Reste à savoir s’il n’a pas dit cela pour que les plus impatients le laissent tranquille…