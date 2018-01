Jailbreak : Saurik prévoit la sortie prochaine de Cydia et Cydia Substrate pour iOS 11

La scène du jailbreak est actuellement pleine de rebondissements. Plusieurs outils de jailbreak sont en effet sortis tels que H3lix, Meridian pour iOS 10 ou encore Houdini, LiberiOS et To.Panga pour iOS 11.

Si Cydia et Cydia Substrate sont compatibles avec iOS 10, ce n’est en revanche pas le cas avec iOS 11. Heureusement, Jay Freeman alias Saurik, patron de Cydia, a annoncé sur Reddit travaillé avec un développeur ayant déjà fait ses preuves sur la scène du jailbreak. Pour l’heure, il ne donne pas son identité mais il pourrait être question de Comex, Pod2G ou pourquoi Geohot dont le vrai nom est George Francis Hotz, connu pour avoir été le premier à hacker l’iPhone.

Saurik prévoit donc une comptabilité de Cydia et Cydia Substrate très prochainement, cela signifie que To.Panga et LiberiOS seront en mesure d’installer l’app Cydia et supporter les tweaks de personnalisation sous iOS 11.

Dès lors que Cydia sera prêt pour iOS 11, Saurik prévoit de dévoiler le nom du développeur venu l’aider. Nous le découvrirons notamment dans les crédits. Nous ne manquerons de vous avertir dès que Cydia et Cydia Substrate seront parfaitement compatibles avec iOS 11, et surtout quand les outils actuels les auront la possibilité d’injecter Cydia dans vos appareils.