Jailbreak Houdini : la bêta 2 est de sortie, plusieurs nouveautés dont le support d’iOS 11

Le développeur Abraham Masri est de retour avec une nouvelle version de son outil de jailbreak Houdini, qui on le rappelle est un jailbreak sans Cydia.

Houdini est en effet un outil permettant aux utilisateurs de personnaliser quelque peu leur appareil iOS, mais on est très loin de ce que peuvent offrir les tweaks Cydia. Malgré tout, il est possible de customiser l’apparence d’iOS avec des thèmes, le Centre de contrôle, entre autres.

Cette bêta 2 apporte néanmoins plusieurs nouveautés qui permettront aux utilisateurs d’aller encore plus loin dans la personnalisation. Tout d’abord, on note que cette version apporte désormais le support d’iOS 11 jusqu’à iOS 11.1.2, en plus du fait d’être déjà compatible avec les appareils 64 bits sous iOS 10, à l’exception d’iOS 10.3.3. Les appareils 32 bits ne sont pas pris en charge.

Voici les nouveautés de cette bêta 2 :

iOS 11 support

Temps de démarrage plus rapide

Changer les formes d’icônes (iOS 11)

Bloqueur fe publicités à l’échelle du système (iOS 11)

Modifier les polices Emoji (iOS 11)

Changer le logo de démarrage (iOS 11)

Ajoutez votre visage aux Animoji (iOS 11) (iPhone X uniquement)

Thèmes temporairement désactivés (iOS 11)

Mesures de sécurité ajoutées

Tutoriel jailbreak Houdini