Saurik : la future version de Cydia sera incompatible avec le Jailbreak Electra

Alors que le développeur CoolStar a relâché ce matin la version finale de son outil Electra pour le jailbreak iOS 11 – 11.1.2, il faut savoir que tous les utilisateurs rencontrent différentes erreurs.

Il y a l’Error code 100 qui concerne précisément le fichier APT v7.0, l’erreur To-panga, et l’erreur GPG dans Cydia. Bien qu’il existe des méthodes pour fixer ces dernières, et encore nous ne les avons pas testé par manque d’appareils iOS compatibles, il faut savoir que Saurik ne soutient en aucun cas les travaux de CoolStar, bien au contraire.

« Ce n’est vraiment pas cool de Coolstar d’utiliser mes propres noms de paquets et mon schéma de version pour ses versions non officielles »

Sur Reddit, Saurik, le patron de Cydia, explique en effet travailler sur la prochaine version de Cydia et de Substrate pour supporter iOS 11. Seulement, il prévient que la version de Cydia utilisée dans le Jailbreak Electra est une version modifiée, d’où les bugs, et d’où le fait qu’il ne faut notamment pas mettre à jour le paquet APT v7.0. À ce sujet, Saurik prévient que les mises jour futures de ces différents fichiers (app Cydia, Substrate, APT v7.0…) seront certainement incompatibles avec le Jailbreak Electra. Il déconseille d’ailleurs de ne pas installer ces derniers sur un appareil jailbreaké avec Electra lorsqu’ils seront disponibles, car il se soucie guère des conflits qui en découleront. Il ne cherchera même pas à les rendre compatibles, puisque CoolStar détourne les travaux de Saurik.

« Coolstar a potentiellement une vue très courte de comment Electra s’intègre dans iOS. »

« Les gens qui utilisent Electra utilisent essentiellement une fourchette de tout ce que j’ai fait qui a été mis en place par CoolStar sans penser à comment cela affecterait tout ce que je suis en train de faire ou que je vais publier, dans un futur proche ou dans un avenir lointain. Donc, si vous avez installé Electra, je vous recommande vivement de ne jamais installer les paquets que je vais faire : je n’ai pas fait de test avec Electra et je n’ai aucun intérêt à y passer du temps, je n’ai pas vraiment besoin d’essayer comprendre comment maintenir la compatibilité avec Electra. », a déclaré Saurik aujourd’hui sur Reddit.

« En fin de compte, rien de tout cela n’est pas mon problème. Si vous avez des problèmes avec Electra, ennuyez Coolstar à ce sujet. »

Saurik tient tout de même à préciser la mise à niveau pour Substrate sera mineure pour les utilisateurs existants, mais « elle va complètement casser votre configuration d’Electra. Cependant, ceci est entièrement basé sur une supposition de ce qu’il fait; pour tout ce que je sais, il sera inoffensif, ou ne fera littéralement rien, si vous essayez d’installer le nouveau substrat sur un appareil qui fonctionne avec Electra. Encore une fois, je n’ai absolument aucun intérêt à gaspiller une quantité de temps incroyable de ma vie à essayer de suivre tout ce que fait CoolStar…»

En clair, CoolStar propose un jailbreak Electra encore un peu trop bancal (à en voir les nombreuses d’erreurs) pour parler réellement d’une version finale et stable – et d’autant plus quand on sait que Saurik ne fera rien pour arranger les choses…pour les raisons évoquées plus haut. Saurik termine son message ironiquement avec un « Bonne chance ! »